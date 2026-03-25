Cinq femmes. Une manipulation sans limite. Claire, Maud, Sophie, Esther et Nour. Toutes ont cru à des promesses. Toutes ont été trahies. Entre Genève, Paris et Londres, ces femmes vont glisser en silence dans une relation toxique. Jusqu'au jour où la vérité éclate. Mais au fond... qui manipule qui ? Dans ce roman saisissant, Sophie Coste explore avec une précision chirurgicale les mécanismes invisibles de la domination perverse sentimentale. Postface de la psychothérapeute Anne-Clotilde Ziegler.