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#Roman francophone

Chérie

Sophie Coste

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Cinq femmes. Une manipulation sans limite. Claire, Maud, Sophie, Esther et Nour. Toutes ont cru à des promesses. Toutes ont été trahies. Entre Genève, Paris et Londres, ces femmes vont glisser en silence dans une relation toxique. Jusqu'au jour où la vérité éclate. Mais au fond... qui manipule qui ? Dans ce roman saisissant, Sophie Coste explore avec une précision chirurgicale les mécanismes invisibles de la domination perverse sentimentale. Postface de la psychothérapeute Anne-Clotilde Ziegler.

Par Sophie Coste
Chez Fayard

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Auteur

Sophie Coste

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

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Chérie

Sophie Coste

Paru le 25/03/2026

304 pages

Fayard

22,90 €

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Scannez le code barre 9782213734118
9782213734118
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