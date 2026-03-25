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Emile

Valentin Doyen

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Emile Soleil a disparu le 8 juillet 2023 sur les chemins du Vernet, un village des Alpes-de-Haute-Provence. Il avait deux ans et demi. Quelques heures plus tard s'invitait sur nos écrans et dans nos vies son visage d'ange, sourire radieux et pissenlit en fleur dans ses cheveux. Une photo remise par le père du petit garçon à Valentin Doyen, journaliste ancré dans ce territoire qu'il connaît mieux que personne. De ce jour, le " petit Emile " ne l'a jamais quitté. Il en a fait une affaire personnelle, nouant des liens privilégiés avec les membres de la famille comme avec les enquêteurs. Ce témoignage exceptionnel nous plonge aux premières loges d'un drame qui hante la mémoire de toute la France. Pendant 24 mois, Valentin Doyen a enquêté sur les zones grises d'une affaire judiciaire qui ne cesse de rebondir. Un témoignage exclusif et éclairant.

Par Valentin Doyen
Chez Fayard

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Auteur

Valentin Doyen

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique France

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Emile

Valentin Doyen

Paru le 08/04/2026

400 pages

Fayard

19,90 €

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Scannez le code barre 9782213733968
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