France, terre d'accueil ?

La question de l'immigration reste clivante en France. Pour les uns, elle serait nécessaire afin de sauver nos retraites, soulager les emplois en tension ; pour les autres, elle serait coûteuse et fautrice d'insécurité. Un flou entretenu depuis des décennies par les gouvernements successifs qui, refusant d'en faire un objet de débat public, n'ont cessé de l'envelopper dans un coton de mythes rassurants : "Il n'y a pas plus d'immigration aujourd'hui qu'hier" , "la France a toujours été un pays d'immigration" , "l'immigration n'a aucun impact sur notre société" ... Où est la vérité ? Révélant l'ampleur réelle des flux migratoires, leur impact sur l'emploi, les finances publiques, l'école, le logement, la santé et la sécurité, cet ouvrage met en scène une réalité fragmentée, rarement présentée dans son ensemble. Des villages bretons en pleine mutation aux quartiers où les commerces, la langue, les codes vestimentaires, les pratiques religieuses ont changé en quelques années, il montre comment l'immigration façonne déjà la France de demain - et pose une question centrale : jusqu'où ce changement est-il choisi, maîtrisé, accepté ? Nicolas Pouvreau-Monti est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.