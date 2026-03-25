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Introduction à la géographie économique

Guilhem Boulay, Antoine Grandclément

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La géographie économique étudie la géographie des activités économiques et leur insertion dans des circuits qui participent à la production et à la consommation des richesses. Elle offre un cadre critique pour penser les transformations spatiales induites par la globalisation et le tournant post-fordiste et néolibéral (innovation, financiarisation, marchandisation de l'environnement...). Cet ouvrage présente l'ensemble des concepts et outils de la géographie économique et dresse un tableau synthétique et à différentes échelles des dynamiques des espaces économiques. Assorti d'études de cas portant sur des sujets concrets (ubérisation, services écosystémiques, subprimes...) et des territoires variés (Chine, Mexique, France, Etats-Unis...), il s'adresse à un large public d'étudiants (géographes, économistes, IEP, écoles de commerce...).

Par Guilhem Boulay, Antoine Grandclément
Chez Armand Colin

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Auteur

Guilhem Boulay, Antoine Grandclément

Editeur

Armand Colin

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

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Introduction à la géographie économique

Guilhem Boulay, Antoine Grandclément

Paru le 25/03/2026

256 pages

Armand Colin

20,90 €

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Scannez le code barre 9782200643003
9782200643003
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