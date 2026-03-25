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Politiques de la rareté

Carl Wennerlind, Fredrik Albritton Jonsson

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L'économie moderne repose sur une conception particulière de la rareté, selon laquelle la société doit favoriser une croissance et une consommation sans limites pour répondre aux désirs insatiables des êtres humains. Or le capitalisme contemporain se heurte aujourd'hui aux contraintes imposées par la nature et aux dérèglements provoqués par l'épuisement des ressources. Il est donc urgent de repenser la conception de la rareté héritée des économistes néoclassiques du XX? siècle. Fredrik Albritton Jonsson et Carl Wennerlind retracent cinq siècles de réflexion sur les relations entre rareté et abondance. Ils rappellent l'utopie d'un progrès sans borne, qui a pris naissance à la Renaissance. Ils montrent aussi que, depuis le XVII? siècle, cette croissance infinie a été contestée par des penseurs plus inquiets, plus prudents : protestants radicaux, poètes romantiques, socialistes révolutionnaires. Brillante, pédagogique et incarnée, cette histoire permet de comprendre les origines intellectuelles du capitalisme et d'envisager de nouvelles politiques de la rareté, dans un monde aux ressources limitées.

Par Carl Wennerlind, Fredrik Albritton Jonsson
Chez Flammarion

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Auteur

Carl Wennerlind, Fredrik Albritton Jonsson

Editeur

Flammarion

Genre

Généralités

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Politiques de la rareté

Carl Wennerlind, Fredrik Albritton Jonsson trad. Céleste Haller

Paru le 25/03/2026

460 pages

Flammarion

25,50 €

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Scannez le code barre 9782080482211
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