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Jurassic Fric

Pauline Lallement

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Que faire lorsqu'on est lassé d'investir son argent dans des toiles de maître ? Il suffit de s'acheter un dinosaure. C'est la nouvelle mode dans les salles de ventes aux enchères, où les squelettes de plus ou moins bonne qualité dépassent la cote d'un Cézanne avant de finir dans les salons des milliardaires du monde entier. Loin des bacs à sable, des musées et des cinémas, ces fossiles n'en finissent pas d'exercer une fascination dévorante sur les enfants devenus des adultes fortunés. Etendards de puissance et de richesse, ces objets fétiches sont recherchés comme un trésor et vendus au plus offrant, quitte à mettre les scientifiques à l'écart. Cette enquête, menée dans sept pays, chemine dans les salles de ventes feutrées de New York à Paris, les plus grands musées d'histoire naturelle, les hangars secrets et les déserts arides des Etats-Unis et de Mongolie. Fabrique à dinosaures, découvertes de T. rex mythiques, jalousies fraternelles et batailles entre milliardaires orgueilleux : ce livre nous révèle les mystères de ce nouveau business mondial.

Par Pauline Lallement
Chez Flammarion

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Auteur

Pauline Lallement

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité médiatique internati

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Jurassic Fric

Pauline Lallement

Paru le 25/03/2026

280 pages

Flammarion

20,00 €

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Scannez le code barre 9782080466921
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