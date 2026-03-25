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La boule au ventre

Valérie Péronnet, Marie-Laure Brunel-Dupin

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Vingt-quatre heures. Deux affaires. Une profileuse prête à se battre pour que justice soit faite. Dans sa chambre d'hôtel, la capitaine de gendarmerie Mina Lacan ne trouve pas le sommeil. Dans quelques heures, elle devra livrer un témoignage crucial devant la cour d'assises de Toulouse. Le procès ? Un violeur en série qui a échappé à la police pendant plus de dix ans. Tandis qu'un avocat de la défense s'acharne à décrédibiliser son travail, Mina retrace l'enquête rigoureuse menée par son équipe de profileurs, qui a démontré l'implication de l'accusé dans quarante-trois affaires. Les victimes, présentes dans la salle, comptent sur sa parole pour que justice leur soit enfin rendue. Pendant ce temps, en région parisienne, le major David Hutin, de la brigade de Limours, sollicite l'expertise de Mina pour démêler une affaire de féminicide. Après une nuit en cellule, un mari nie avoir tué sa femme. Parviendra-t-elle à faire parler sa maîtresse ? Préparez-vous à suivre une journée décisive, où chaque minute compte. Après Avant que ça commence et Serrer les dents, La Boule au ventre est une immersion dans un moment clé du processus de justice, qui est aussi une redoutable épreuve pour les victimes, et les témoins.

Par Valérie Péronnet, Marie-Laure Brunel-Dupin
Chez Hachette

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Auteur

Valérie Péronnet, Marie-Laure Brunel-Dupin

Editeur

Hachette

Genre

Romans policiers

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La boule au ventre

Valérie Péronnet, Marie-Laure Brunel-Dupin

Paru le 25/03/2026

224 pages

Hachette

21,90 €

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Scannez le code barre 9782017336143
9782017336143
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