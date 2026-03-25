L'aventure avec un grand A ! Vous prévoyez de partir en Bosnie Herzégovine ? Excellente nouvelle ! Et re-bonne nouvelle : vous allez pouvoir partir avec un guide Petaouchnok ! Avec cette nouvelle collection de guide, découvrez une nouvelle manière de voyager. - Projetez-vous en un coup d'oeil en Bosnie-Herzégovine avec près de 250 photos. - Découvrez des expériences originales, des propositions de séjour et des itinéraires clés en main qui font la part belle aux mobilités douces. - Profitez d'une sélection d'adresses responsables et de conseils concrets pour limiter votre impact. - Accédez à une carte digitale pour retrouver toutes les adresses, expériences et autres itinéraires directement sur votre téléphone. En route pour un voyage hors du commun au coeur de la Bosnie-Herzégovine, entre montagnes sauvages et vallées secrètes ! Des chevaux en liberté galopant sur les plateaux de Biha à la descente de canyons spectaculaires en Herzégovine, en passant par les ruelles vibrantes de Sarajevo, la Jérusalem des Balkans, et les monastères perchés de la Bosnie orientale. Sans oublier la douceur de vivre à Banja Luka, les forteresses médiévales, les villages traditionnels et la chaleur des rencontres autour d'une table d'ethno village. Quelle chance vous avez : bon voyage ! PETAOUCHNOK, c'est le compte Instagram créé par Antoine Delaplace et Raphaël de Casabianca (présentateur de Rendez-vous en terre inconnue). Avec ces guides différents, ils souhaitent faire de votre prochain voyage une expérience encore plus responsable et inattendue.