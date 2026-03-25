Crush interdit

Elle voulait fuir les règles. Il n'en respecte aucune. Camilla Brandson a toujours vécu dans une cage dorée. A Monaco, son avenir est tout tracé : elle sera avocate, comme son père. Mais entre les robes de créateurs et les ambitions de ses parents, elle étouffe. Camilla veut plus qu'un destin imposé. Elle veut respirer, choisir, aimer. Et c'est à New York qu'elle décide de tout recommencer. En colocation avec Raphaëlle, son amie d'enfance, elle découvre une vie étudiante pleine de promesses... et de pièges. Axel Anderson est l'un d'eux. Tatoué, musclé, des yeux noirs aussi intenses que diaboliques, un sourire à fossettes et une insolence magnétique : il coche toutes les cases de l'homme à éviter. Camilla se promet de ne pas tomber dans le panneau. Aucun risque : il semble particulièrement proche de sa coloc. En somme tout le monde est d'accord : ils ne se supportent pas. Jusqu'à ce que tout dérape.