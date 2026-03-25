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#Roman francophone

Crush interdit

Elena May

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Elle voulait fuir les règles. Il n'en respecte aucune. Camilla Brandson a toujours vécu dans une cage dorée. A Monaco, son avenir est tout tracé : elle sera avocate, comme son père. Mais entre les robes de créateurs et les ambitions de ses parents, elle étouffe. Camilla veut plus qu'un destin imposé. Elle veut respirer, choisir, aimer. Et c'est à New York qu'elle décide de tout recommencer. En colocation avec Raphaëlle, son amie d'enfance, elle découvre une vie étudiante pleine de promesses... et de pièges. Axel Anderson est l'un d'eux. Tatoué, musclé, des yeux noirs aussi intenses que diaboliques, un sourire à fossettes et une insolence magnétique : il coche toutes les cases de l'homme à éviter. Camilla se promet de ne pas tomber dans le panneau. Aucun risque : il semble particulièrement proche de sa coloc. En somme tout le monde est d'accord : ils ne se supportent pas. Jusqu'à ce que tout dérape.

Par Elena May
Chez Hachette

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Auteur

Elena May

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Crush interdit

Elena May

Paru le 25/03/2026

544 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017271697
9782017271697
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