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Silent Secrets

Alexandra Flint

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Entre Paris et Londres, deux destins que tout oppose se croisent autour d'un secret ancien et d'un pendentif en forme d'engrenage doré. Remy, jeune femme passionnée de mécanique, a grandi dans l'ombre d'un passé qu'elle ne comprend pas. Le jour où elle découvre cet objet étrange, des phénomènes inexplicables se produisent, des rêves partagés, des échos, des voix qui ne devraient pas exister. De l'autre côté de la Manche, Sim, héritier d'une société secrète chargée de protéger la mémoire d'une magie oubliée, sent lui aussi ce lien se réveiller. Leur rencontre marque le début d'une quête où les frontières entre science et magie, héritage et libre arbitre, s'effacent peu à peu. Ensemble, ils devront percer le mystère d'une force aussi belle que dangereuse, qui semble battre au rythme même de leurs coeurs. Mais dans l'ombre, certains engrenages se remettent en marche... et tous ne tourneront pas du bon côté. Un diptyque envoûtant, mêlant romance, secret et magie mécanique, là où le destin s'écrit à deux. Parce que certains engrenages ne tournent qu'à deux.

Par Alexandra Flint
Chez Arvis Editions

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Auteur

Alexandra Flint

Editeur

Arvis Editions

Genre

Mondes fantastiques

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Silent Secrets

Alexandra Flint trad. Stéphanie Vétois

Paru le 25/03/2026

472 pages

Arvis Editions

19,95 €

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