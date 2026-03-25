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Where Skies Fall

Bond casey L., Casey L. Bond

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Courage. Souffle. Sel. Trois principes, une seule voie : survivre. Neera, déesse du ciel, affirme que la guerre prendra fin là où brûlent les océans. Talay, dieu de la mer, jure qu'elle s'achèvera là où tombent les cieux. Entre eux, Crest et moi sommes pris au piège. Il est le Requin, chef des Gardiens de l'océan. Jadis mon ennemi, il m'a montré que je valais plus que le pouvoir dans mes veines. Pour la première fois, je doute d'avoir ma place dans le ciel. Mais la balance de Neera m'a retiré ses faveurs, tandis que Talay m'a revendiquée comme sienne. Pour mon nouveau dieu, je me battrai. Quand le ciel descendra, assoiffé de sang, je lutterai pour ceux que j'aime, pour la vie dont je rêve. Ainsi, je ferai sombrer le royaume du ciel. #Héroïneforte #Enemiestolovers #ForcedProximity #MorralyGrey Fin de la duologie

Par Bond casey L., Casey L. Bond
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Bond casey L., Casey L. Bond

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Where Skies Fall

Bond casey L., Casey L. Bond trad. Christine Gauzy-Svahn

Paru le 25/03/2026

497 pages

MXM Bookmark

29,99 €

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Scannez le code barre 9791038167322
9791038167322
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