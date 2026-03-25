Oeuvres philosophiques de Léon Brunschvicg (t. III)

Dans son Introduction à la vie de l'esprit, publiée en 1900, le jeune Léon Brunschvicg proclame que toute vie humaine se trouve devant une alternative décisive, formulée de façon radicale : être une chose ou devenir l'esprit. Mais qu'implique cette émancipation de l'existence qu'est la participation à l'esprit ? A une raison intégrale, puissance à la fois d'intellection et de donation de sens, on ne saurait imposer des limites, théoriques ou pratiques : un même principe de conscience nous porte au vrai et au juste en nous affranchissant de l'hétéronomie et de la particularité de notre condition empirique. Et à ceux qui s'opposent à cette thèse en recourant à des principes qui transcenderaient la raison, comme le sentiment, l'intuition, ou la révélation, Brunschvicg répondra en 1905 dans L'idéalisme contemporain, regroupement des articles polémiques qu'il avait déjà publiés dans la Revue de Métaphysique et de morale, que c'est l'adhésion sans réserve à la raison qui fait le philosophe depuis Platon. L'idéalisme de Brunschvicg prend alors une forme radicalement intellectualiste en proclamant l'unité indissociable de la conscience, que son champ soit scientifique, esthétique, moral ou religieux. Ce volume comprend l'Introduction à la vie de l'esprit, L'idéalisme contemporain et en annexe leurs recensions.