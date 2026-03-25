Vive le printemps !

Bienvenue dans le jardin ! Tourne les pages pour découvrir les petits animaux et insectes du jardin... Un premier livre d'éveil documentaire Découvre la grenouille, l'écureuil, le papillon et l'abeille dans leur environnement. Un premier documentaire plein de surprise pour les tout-petits. Une jolie fabrication solide et durable Dès la couverture, les images se transforment grâce aux astucieuses fenêtres vénitiennes : la chenille devient papillon, les fleurs s'ouvrent et révèlent les abeilles, la grenouille qui s'était cachée saute et éclabousse les habitants de la mare... Idéal pour célébrer l'arrivée du printemps !