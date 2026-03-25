Dans un contexte de fragmentation religieuse où les appartenances divisent plus qu'elles ne rassemblent, le Livre de Qohélet propose une sagesse étonnamment actuelle. Refusant les faux-semblants et les certitudes faciles, il invite chacun à un travail intérieur exigeant : celui de discerner, dans le silence et la vérité, ce qui en lui fausse son rapport à Dieu, aux autres, et à lui-même. L'ouvrage commente le texte de Qohélet mot à mot, à partir d'une traduction littérale de l'hébreu, en le confrontant aux traditions grecque, latine et carmélitaine. Il révèle ainsi la finesse de cette sagesse biblique, capable de sonder l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus obscur comme de plus lumineux. Les désillusions que provoque Qohélet ne sont pas un appel au découragement, mais à une purification intérieure, lente et féconde. En ces temps d'oppositions et de jugements, cette parole biblique rejoint tout homme, au-delà de ses appartenances, pour l'aider à redevenir vrai.