Les compétences du psychothérapeute

Pourquoi certains thérapeutes obtiennent-ils de meilleurs résultats que d'autres, même lorsqu'ils utilisent la même approche thérapeutique scientifiquement validée ? Cet ouvrage éclairant identifie les compétences relationnelles et attitudes interpersonnelles - souvent négligées dans la formation clinique - qui contribuent à de meilleurs résultats pour les patients dans un large éventail de méthodes et de contextes thérapeutiques. S'appuyant sur soixante-dix ans de recherche en psychothérapie, les auteurs de référence montrent l'empathie approfondie, l'acceptation, le regard positif inconditionnel, l'authenticité, et bien d'autres qualités des thérapeutes efficaces, sont à la fois mesurables et transmissibles. Richement illustré de dialogues cliniques commentés, ce livre offre aux praticiens et aux étudiants une véritable feuille de route pour apprendre, s'entraîner et s'auto-évaluer dans l'acquisition de ces compétences essentielles. "A six mois, le thérapeute le plus empathique avait un taux de succès de 100 %, et le moins empathique de 25 %. Même deux ans après la fin de l'intervention, l'empathie du thérapeute restait un facteur prédictif significatif". William R. Miller, extrait de la préface à l'édition américaine "Etre thérapeute n'est pas un titre, ni une position acquise, tant cela dépend de l'interaction avec la personne accompagnée. Sans cette dimension interpersonnelle, il n'y a pas de psychothérapie". Emeric Languérand, extrait de la préface à l'édition française