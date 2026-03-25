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#Album jeunesse

Hayato et Hoshi

Christophe Loupy, Anne Montbarbon

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Hayato, jeune garçon solitaire, se rend tous les soirs près de la plage pour observer les étoiles. Un jour, sa place préférée est occupée par une inconnue. Qui est-elle ? Que veut-elle ? D'abord méfiant, Hayato apprend peu à peu à apprécier cette nouvelle présence, et même à l'attendre avec impatience. Un nouveau monde de sensations et de sentiments s'ouvre à lui... Ce conte initiatique aborde, à travers le récit d'une amitié naissante, le thème de l'instant présent, l'art du calme intérieur et l'ouverture aux autres et au monde, permettant à l'amour, à la paix et au bonheur d'être intensément vécus.

Par Christophe Loupy, Anne Montbarbon
Chez Piktos Jeunesse

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Auteur

Christophe Loupy, Anne Montbarbon

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Hayato et Hoshi

Christophe Loupy, Anne Montbarbon

Paru le 25/03/2026

30 pages

Piktos Jeunesse

14,50 €

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Scannez le code barre 9782487827332
9782487827332
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