Hayato et Hoshi

Hayato, jeune garçon solitaire, se rend tous les soirs près de la plage pour observer les étoiles. Un jour, sa place préférée est occupée par une inconnue. Qui est-elle ? Que veut-elle ? D'abord méfiant, Hayato apprend peu à peu à apprécier cette nouvelle présence, et même à l'attendre avec impatience. Un nouveau monde de sensations et de sentiments s'ouvre à lui... Ce conte initiatique aborde, à travers le récit d'une amitié naissante, le thème de l'instant présent, l'art du calme intérieur et l'ouverture aux autres et au monde, permettant à l'amour, à la paix et au bonheur d'être intensément vécus.