"Matisse. 1941 - 1954" , met en lumière les dernières années de création de l'artiste, entre 1941 et 1954, à travers une présentation d'une envergure inédite en France. L'exposition révèle la dimension pluridisciplinaire de sa pratique pendant cette période tout en réunissant un ensemble exceptionnel de gouaches découpées. L'exposition présente ainsi peintures, dessins, gouaches découpées, livres illustrés, textiles et vitraux qui sont autant de déclinaisons de cet élan nouveau. Jamais auparavant Matisse n'avait été si prolifique dans la variété des techniques et des supports utilisés.