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Matisse 1941-1954

Lucie Agache, Connaissance des arts

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"Matisse. 1941 - 1954" , met en lumière les dernières années de création de l'artiste, entre 1941 et 1954, à travers une présentation d'une envergure inédite en France. L'exposition révèle la dimension pluridisciplinaire de sa pratique pendant cette période tout en réunissant un ensemble exceptionnel de gouaches découpées. L'exposition présente ainsi peintures, dessins, gouaches découpées, livres illustrés, textiles et vitraux qui sont autant de déclinaisons de cet élan nouveau. Jamais auparavant Matisse n'avait été si prolifique dans la variété des techniques et des supports utilisés.

Par Lucie Agache, Connaissance des arts
Chez Connaissance des arts

|

Auteur

Lucie Agache, Connaissance des arts

Editeur

Connaissance des arts

Genre

Art du XXe siècle

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Matisse 1941-1954

Lucie Agache, Connaissance des arts

Paru le 25/03/2026

66 pages

Connaissance des arts

12,90 €

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Scannez le code barre 9782487762893
9782487762893
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