Harcelé, harceleur : sortir du cercle vicieux

Le harcèlement scolaire est le plus souvent envisagé sous l'angle des victimes. Mais qu'en est-il de la personnalité et du mode d'action de l'intimidateur ? Les témoins plus ou moins pro-actifs d'une situation de harcèlement ont-ils également le statut d'intimidateurs ? Psychologue spécialiste du harcèlement, fondatrice de Psyfamille / Amazing Kids, Catherine Verdier s'adresse dans cet ouvrage aussi bien aux parents dont l'enfant est victime de harcèlement qu'aux éducateurs et enseignants pour appréhender la psychologie de l'intimidateur. Parce qu'il n'y a aucune fatalité et que nous pouvons tous agir pour sortir du cercle vicieux du harcèlement.