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#Album jeunesse

Henri le hérisson pique des colères

Crescence Bouvarel, Véronique Maciejak

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Henri le hérisson aime sentir le vent lui ébouriffer les piquants et il n'aime pas la compote d'escargots de sa maman. Mais ce que Henri déteste plus que tout au monde, c'est quand tout arrive en même temps. Trop de bruit, trop de contrariétés, trop de fatigue. Il sent alors qu'il va exploser. Pourra-t-il apprendre à dompter sa colère ? Dans la Forêt des Amis, chacun a ses goûts, son tempérament et ses petites manies. Tout le monde est différent... et c'est parfait comme ça ! - Des histoires tendres et inclusives avec une version audio lue par l'autrice. - Les conseils et outils pédagogiques prodigués par Véronique Maciejak, ancienne journaliste, coach parental, sophrologue et autrice à succès, à retrouver à la fin de chaque album.

Par Crescence Bouvarel, Véronique Maciejak
Chez Hatier

|

Auteur

Crescence Bouvarel, Véronique Maciejak

Editeur

Hatier

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Henri le hérisson pique des colères

Crescence Bouvarel, Véronique Maciejak

Paru le 01/04/2026

32 pages

Hatier

13,95 €

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Scannez le code barre 9782401119932
9782401119932
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