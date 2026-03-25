Henri le hérisson pique des colères

Henri le hérisson aime sentir le vent lui ébouriffer les piquants et il n'aime pas la compote d'escargots de sa maman. Mais ce que Henri déteste plus que tout au monde, c'est quand tout arrive en même temps. Trop de bruit, trop de contrariétés, trop de fatigue. Il sent alors qu'il va exploser. Pourra-t-il apprendre à dompter sa colère ? Dans la Forêt des Amis, chacun a ses goûts, son tempérament et ses petites manies. Tout le monde est différent... et c'est parfait comme ça ! - Des histoires tendres et inclusives avec une version audio lue par l'autrice. - Les conseils et outils pédagogiques prodigués par Véronique Maciejak, ancienne journaliste, coach parental, sophrologue et autrice à succès, à retrouver à la fin de chaque album.