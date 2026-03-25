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#Album jeunesse

Ma première traversée

Peggy Nille

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Dans les montagnes glacées, une petite oie et sa soeur, dernières nées de la nichée, pointent le bout de leur bec. Il sera bientôt temps pour elles de migrer. Un beau matin, ça y est : l'heure du départ a sonné ! Les ailes se déploient, les coeurs battent à l'unisson. Mais alors que le voyage ne fait que commencer, un terrible orage éclate, et la soeur de notre héros disparaît... Un récit initiatique sur la force des liens qui nous unissent et le courage de grandir en partenariat avec Deyrolle.

Par Peggy Nille
Chez Kaléidoscope

|

Auteur

Peggy Nille

Editeur

Kaléidoscope

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Ma première traversée

Peggy Nille

Paru le 25/03/2026

48 pages

Kaléidoscope

15,50 €

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