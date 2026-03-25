Ma première traversée

Dans les montagnes glacées, une petite oie et sa soeur, dernières nées de la nichée, pointent le bout de leur bec. Il sera bientôt temps pour elles de migrer. Un beau matin, ça y est : l'heure du départ a sonné ! Les ailes se déploient, les coeurs battent à l'unisson. Mais alors que le voyage ne fait que commencer, un terrible orage éclate, et la soeur de notre héros disparaît... Un récit initiatique sur la force des liens qui nous unissent et le courage de grandir en partenariat avec Deyrolle.