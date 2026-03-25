Les Griffes du Gévaudan Tome 2

Sur les traces d'une bête terrifiante aux multiples visages ! 1765. Missionné par Louis XV pour restaurer l'honneur de la couronne, François Antoine, chasseur du roi, pensait capturer rapidement la Bête qui traumatise la population de Gévaudan. Mais ce monstre insaisissable, surnommé la Mal Bête, semble défier toute logique et toute arme. D'ailleurs, est-ce bien d'une bête qu'il s'agit ? Car quelle sorte d'animal décapite, démembre et parfois déshabille ses proies ? Alors que la traque s'intensifie, plusieurs suspects sont écartés. Alors qu'on compte déjà, plusieurs dizaines de victimes, la carcasse d'un loup qu'on exhibe à Paris semble clore cette sombre affaire qui embarrasse le Roi. Pourtant, les exactions recommencent ! Désormais seul, sans le soutien du roi, François Antoine revient dans les hauteurs du Gévaudan, bien décidé à trouver les coupables ! Il sait que dans cette région rongée par la misère, la violence et les secrets, les comptes se règlent à huis clos. Ce qu'il va découvrir pourrait embraser toute la région et ébranler le royaume. Et si la Bête était le fruit d'une vengeance née dans les flammes ? La traque sanglante va bientôt le mener dans un repaire cauchemardesque où le souvenir d'un crime oublié va resurgir... D'après des faits réels survenus en Lozère au XVIIIe siècle, le mythe de la "Bête du Gévaudan" , jamais élucidé, a marqué l'Histoire et inspiré le cinéma. Sylvain Runberg et Jean-Charles Poupard s'emparent d'un mythe connu de tous, et réinventent l'histoire de la "Malbête" pour mieux brouiller les pistes et nous entraîner dans une enquête terrifiante. Ce deuxième tome nous plonge au coeur du mystère où la frontière entre l'homme et le monstre devient de plus en plus floue.