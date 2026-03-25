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#Roman jeunesse

Fleur d'argent

Cecilie Eken

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Jonas aime passer du temps dans son repaire caché au fond du jardin luxuriant d'une vieille dame... Quand celle-ci décède, en pleine canicule, il s'inquiète du devenir de ses plantes. Mais à l'intérieur de la maison, également gagné par la végétation, il devine une étrange présence... A travers l'amitié atypique d'un jeune garçon et d'une petite fille-plante, l'autrice met en place, dans une langue simple, une ambiance intrigante, pleine de suspense, qui rend hommage à la beauté et à la puissance du règne végétal. Un roman fantastique sur l'amitié et la puissance de la nature, signé par une autrice danoise primée à de multiples reprises.

Par Cecilie Eken
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Cecilie Eken

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Fleur d'argent

Cecilie Eken trad. Catherine Renaud

Paru le 25/03/2026

160 pages

Actes Sud Editions

14,90 €

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