Fleur d'argent

Jonas aime passer du temps dans son repaire caché au fond du jardin luxuriant d'une vieille dame... Quand celle-ci décède, en pleine canicule, il s'inquiète du devenir de ses plantes. Mais à l'intérieur de la maison, également gagné par la végétation, il devine une étrange présence... A travers l'amitié atypique d'un jeune garçon et d'une petite fille-plante, l'autrice met en place, dans une langue simple, une ambiance intrigante, pleine de suspense, qui rend hommage à la beauté et à la puissance du règne végétal. Un roman fantastique sur l'amitié et la puissance de la nature, signé par une autrice danoise primée à de multiples reprises.