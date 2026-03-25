Téméraire Intégrale Tome 1

Alors que les guerres napoléoniennes font rage, le jeune capitaine Will Laurence fait une découverte qui va changer le cours de sa vie. Son vaisseau vient de capturer une frégate française et sa cargaison : un oeuf de dragon très rare. C'est la naissance d'une amitié indéfectible entre le fabuleux dragon Téméraire et son jeune pilote. Rapidement, ils s'initient aux tactiques périlleuses de la guerre aérienne. Car la France, dirigée par un Bonaparte plus audacieux que jamais, rassemble ses propres créatures pour transporter ses troupes sur le sol britannique...