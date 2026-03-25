Un jour, un écureuil

Dans la vie, Ecureuil est gourmand et très affairé, parce qu'il a toujours peur de manquer. Il ne peut pas s'arrêter d'amasser, des châtaignes, des glands, des noisettes, des pommes de pin... Il va même jusqu'à chiper chez les copains. "On ne sait jamais, vous comprenez ? " Son garde-manger est plein, plein à craquer ! Alors quand un jour, il pousse, pousse pour faire de la place à une châtaigne bien grillée, BRAOUM ! tout s'écroule et ses réserves s'échappent par la fenêtre. Comme son nid semble grand, maintenant ! Et voilà qu'il retrouve ses chaussons adorés, et même un cadeau que Lapin lui avait fait et qu'il avait égaré dans son nid trop rempli ! Comme c'est doux, comme c'est bon... Et s'il invitait ses amis à partager ce qu'il a amassé autour d'un grand goûter ? Il a bien trop de choses à manger pour lui tout seul ! "Une châtaigne a suffi ! Ecureuil a enfin compris que trop avoir dans ses armoires ne rend pas la vie plus jolie ! " 2e titre de la nouvelle série d'Orianne Lallemand qui aide à surmonter nos petites peurs.