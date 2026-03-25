De ses 15 à ses 30 ans, Aline Laurent-Mayard a attendu de tomber amoureuse, mais ce n'est jamais venu. Il lui a fallu du temps pour l'accepter, plus encore pour comprendre qu'elle était heureuse ainsi. Cette prise de conscience l'a amenée à s'interroger : pourquoi cette obsession pour l'amour romantique qui, aussi universel et naturel qu'il nous paraisse, est une invention du xixe siècle ? Dans Post-romantique, la journaliste sonde les injonctions à sortir du célibat et notre rapport au couple et à l'amour. Elle y raconte celles et ceux qui ont choisi de vivre autrement, les bonheurs comme les difficultés de ces vies alternatives, appelant à des changements sociétaux pour les accompagner. Un éloge à l'amitié. Aline Laurent-Mayard explore par son témoignage et son expérience les sphères intimes. Elle propose d'ouvrir une discussion sur les types de relations et de modes de vie qui existent ou que l'on peut créer. " Jusqu'ici tout va bien " , France Inter.