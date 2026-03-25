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Amazon Confidentiel

Dana Mattioli

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Qui n'a jamais commandé sur Amazon ? Pendant plus de vingt ans, la plateforme a rendu les utilisateurs du monde entier dépendants, en ne poursuivant qu'un seul but : être au sommet. Après avoir interrogé des centaines de personnes, de ses dirigeants à ses concurrents en passant par les petites entreprises de sa marketplace, Dana Mattioli montre comment Amazon a tiré de son avantage concurrentiel la possibilité de dominer tous les secteurs, d'éliminer ceux qui se trouvaient sur son chemin et de modifier la nature de l'économie en ruée vers l'or de la donnée. Publié dans le contexte du procès entre Amazon et l'autorité de la concurrence, Amazon confidentiel est une enquête sans précédent. Ce livre se distingue par la manière dont il met en scène l'agressivité d'Amazon et la facilité avec laquelle l'entreprise a mis en place une stratégie de lobbying audacieuse pour protéger son empire. Damien Leloup, Le Monde. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Aurélien Blanchard et Anna Souillac.

Par Dana Mattioli
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Dana Mattioli

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Histoire d'entreprises

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Amazon Confidentiel

Dana Mattioli trad. Aurélien Blanchard, Anna Souillac

Paru le 25/03/2026

640 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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