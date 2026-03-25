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Bonne nuit, petit chat

Rin Saito, Ukimaru, Chiho Makino

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Mimi le petit chat n'a pas sommeil. Il refuse de fermer l'oeil... jusqu'au moment où un canard tout rond apparaît à sa fenêtre et lui propose de devenir son oreiller. Curieux, Mimi accepte et se laisse emporter dans un voyage onirique plein de douceur, entre moutons soyeux, nuages vaporeux, champignons géants et tranches de pain chaleureusement tendres. Peu à peu, l'aventure se fait berceuse, et Mimi s'endort paisiblement, enveloppé dans ce rêve réconfortant.

Par Rin Saito, Ukimaru, Chiho Makino
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Rin Saito, Ukimaru, Chiho Makino

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Ecole des loisirs

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Bonne nuit, petit chat

Rin Saito, Ukimaru, Chiho Makino trad. Anaïs Koechlin

Paru le 25/03/2026

40 pages

L'Ecole des Loisirs

15,00 €

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