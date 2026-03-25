Bonne nuit, petit chat

Mimi le petit chat n'a pas sommeil. Il refuse de fermer l'oeil... jusqu'au moment où un canard tout rond apparaît à sa fenêtre et lui propose de devenir son oreiller. Curieux, Mimi accepte et se laisse emporter dans un voyage onirique plein de douceur, entre moutons soyeux, nuages vaporeux, champignons géants et tranches de pain chaleureusement tendres. Peu à peu, l'aventure se fait berceuse, et Mimi s'endort paisiblement, enveloppé dans ce rêve réconfortant.