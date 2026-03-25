Les douze et leur fondateur

Comment se forme la réalité psychique inconsciente au sein d'un groupe où se tissent à la fois tension, créativité et rupture ? C'est la question qu'explore cet essai à travers l'étude du groupe de Jésus et de ses apôtres, l'un des groupes les plus connus de l'histoire. Une attention particulière a été portée aux sources disponibles, à leur statut et à leur destination. En effet, la plupart des textes canoniques et apocryphes ont pour objectif de témoigner de la foi et de la propager. Comment les écouter d'une oreille de psychanalyste ? Ni essai théologique, ni étude historique, ce livre adopte une approche originale : analyser, à la lumière de la psychanalyse de groupe, les dynamiques inconscientes qui lient le fondateur aux membres de son groupe et qui permettent l'émergence d'une pensée à la fois innovante et transformatrice. Quelles formations psychiques profondes et quelles alliances inconscientes se mobilisent lorsque le fondateur et ses compagnons créent une pensée de rupture, capable de transformer les équilibres psychiques, sociaux et culturels ? Deux originalités attendent le lecteur. D'une part, une attention particulière est portée au groupe des femmes, dans leurs rapports à Jésus et au groupe des hommes, qui révèle des façons bien différentes d'être disciple et apôtre. Elle fait apparaître en même temps un Jésus profondément humain et surprenant : un être qui attire et bouscule, mais qui présente également un autre visage, de tendresse et d'attention. D'autre part, une confrontation entre les textes évangéliques et le travail de représentation iconographique qui en propose une interprétation sensible fondée sur l'imagination créatrice. Cet essai ouvre ainsi un champ de recherche inédit sur le travail de l'inconscient dans les groupes créateurs et sur la manière dont une pensée peut émerger, se diffuser et transformer le monde.