Les mystificateurs

Comment un mystificateur, interdit d'exercer la médecine depuis, a-t-il pu tenir le haut du pavé dans la France du Covid ? Les gourous scientifiques ne datent pas d'hier. Entre désinformation, mauvaise science et pseudo-science, ce livre est une plongée dans la face noire de l'histoire, qui a vu des scientifiques réputés se persuader d'avoir raison contre le reste de la communauté scientifique et bénéficier du soutien de médias et de politiques. Patrick Cohen nous raconte, à sa manière précise et informée, les grandes affaires qui ont contribué à populariser l'anti-science. Parmi celles-ci, le climatoscepticisme porté par l'ancien ministre Claude Allègre dans les années 2000, la controverse de la ciclosporine présentée en 1985 comme un médicament miracle face au sida. Celle de la mémoire de l'eau en 1988, censée révolutionner la biologie moléculaire et justifier l'homéopathie. Ou encore le mensonge autour du vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) suspecté de déclencher l'autisme chez des jeunes enfants, aux conséquences criminelles en Europe et aux Etats-Unis. Un livre qui invite à réconcilier science et confiance.