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#Roman jeunesse

Mission Licornia au pays des fées

Ana Punset, Diana Vicedo

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Embarquez avec Paula, Claudia et Sara pour une aventure extraordinaire ! Cette fois, direction le Pays des Fées... où elles devront rapetisser pour être aussi minuscules que ses habitantes. Leur mission : retrouver les précieuses paillettes magiques, indispensables au retour du printemps ! Mais attention : les fées ne les aideront que si elles les trouvent par elles-mêmes ! Et il faudra aussi guider une petite licorne jusqu'à Licornia. Parviendront-elles à réussir leur mission de sauveteuses officielles de licornes ?

Par Ana Punset, Diana Vicedo
Chez Larousse

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Auteur

Ana Punset, Diana Vicedo

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Mission Licornia au pays des fées

Ana Punset, Diana Vicedo trad. Claire Trévise

Paru le 25/03/2026

144 pages

Larousse

14,99 €

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Scannez le code barre 9782036089303
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