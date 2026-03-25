Mission Licornia au pays des fées

Embarquez avec Paula, Claudia et Sara pour une aventure extraordinaire ! Cette fois, direction le Pays des Fées... où elles devront rapetisser pour être aussi minuscules que ses habitantes. Leur mission : retrouver les précieuses paillettes magiques, indispensables au retour du printemps ! Mais attention : les fées ne les aideront que si elles les trouvent par elles-mêmes ! Et il faudra aussi guider une petite licorne jusqu'à Licornia. Parviendront-elles à réussir leur mission de sauveteuses officielles de licornes ?