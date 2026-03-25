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#Bande dessinée jeunesse

Amies à tout prix ?

Tanita S. Davis

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Lizzie débute son année de 4e avec un constat brutal : elle n'a aucune amie. L'été dernier, une humiliation lors d'une piscine party (et des vêtements mystérieusement disparus) l'a convaincue qu'elle se portait peut-être mieux sans amies... du moins sans celles-là. Pourtant, une question la hante : pourquoi lui ont-elles fait ça ? Quand, lors d'un atelier de journalisme, Lizzie est mise en binôme avec Naomi, première de la classe, le sujet de leur article s'impose de lui-même : l'amitié. Ensemble, elles enquêtent sur ce qui fait naître une amitié, sur ce qui peut la fragiliser, la briser... et sur ce qui aurait pu empêcher Lizzie de perdre les siennes. Au fil de leurs recherches, Lizzie et Naomi en apprennent beaucoup sur les autres, mais surtout sur elles-mêmes. Et si cette enquête devenait le début d'une véritable amitié ?

Par Tanita S. Davis
Chez Larousse

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Auteur

Tanita S. Davis

Editeur

Larousse

Genre

Romans, témoignages & Co

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Amies à tout prix ?

Tanita S. Davis

Paru le 25/03/2026

320 pages

Larousse

13,99 €

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Scannez le code barre 9782036079892
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