Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Eat Barcelone

Mathilde Samama

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si pour vous, savourer les meilleurs arroces de Barcelone ou dénicher les croquetas les plus fondantes (voire plus ! ) compte autant, voire plus, qu'admirer la Sagrada Família ou flâner dans le parc Guëll, alors ce guide est fait pour vous ! Dans ce carnet ultra-gourmand, Mathilde Samama a sélectionné la crème de la crème des adresses barcelonaises pour se régaler : le meilleur bar à tapas, la meilleure marisquería, lez meilleurs pintxos, mais aussi l'épicerie la plus authentique du Born ou la meilleure cafetería. Elle a sillonné Barcelone pour dénicher les institutions de chaque quartier, les nouveaux restos à tester avant tout le monde, les marchés où trouver les jambons ibériques les plus goûteux. Parce que la cuisine barcelonaise rime avec partage et convivialité, Mathilde Samama s'est entourée de ses amis les plus gourmands (chefs, artisans, passionnés de gastronomie) pour partager leurs adresses secrètes. Vivez aussi des expériences culinaires uniques ou incontournables, comme un food tour spécial marchés couverts, le top des bars à vermouth et le top des churros con chocolate. Enfin, retrouvez à la fin du guide les 4 recettes catalanes à maîtriser absolument, comme la crème catalane ou le pan con tomate.

Par Mathilde Samama
Chez Hachette

|

Auteur

Mathilde Samama

Editeur

Hachette

Genre

Guides gastronomiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eat Barcelone par Mathilde Samama

Commenter ce livre

 

Eat Barcelone

Mathilde Samama

Paru le 25/03/2026

191 pages

Hachette

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017882060
9782017882060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.