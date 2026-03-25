Eat Barcelone

Si pour vous, savourer les meilleurs arroces de Barcelone ou dénicher les croquetas les plus fondantes (voire plus ! ) compte autant, voire plus, qu'admirer la Sagrada Família ou flâner dans le parc Guëll, alors ce guide est fait pour vous ! Dans ce carnet ultra-gourmand, Mathilde Samama a sélectionné la crème de la crème des adresses barcelonaises pour se régaler : le meilleur bar à tapas, la meilleure marisquería, lez meilleurs pintxos, mais aussi l'épicerie la plus authentique du Born ou la meilleure cafetería. Elle a sillonné Barcelone pour dénicher les institutions de chaque quartier, les nouveaux restos à tester avant tout le monde, les marchés où trouver les jambons ibériques les plus goûteux. Parce que la cuisine barcelonaise rime avec partage et convivialité, Mathilde Samama s'est entourée de ses amis les plus gourmands (chefs, artisans, passionnés de gastronomie) pour partager leurs adresses secrètes. Vivez aussi des expériences culinaires uniques ou incontournables, comme un food tour spécial marchés couverts, le top des bars à vermouth et le top des churros con chocolate. Enfin, retrouvez à la fin du guide les 4 recettes catalanes à maîtriser absolument, comme la crème catalane ou le pan con tomate.