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La Loire

Le Routard

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Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Le département de la Loire, traversé du sud au nord par le noble fleuve, réunit plusieurs merveilles à la fois : plaines fertiles, douces collines, denses forêts, montagnes couvertes de landes sauvages... Et puis le fleuve et ses gorges, les rivières qui l'abreuvent et creusent d'autres vallées à découvrir, ainsi que les prieurés romans, villages médiévaux, châteaux forts, églises gothiques, demeures Renaissance... Sans oublier Saint-Etienne et son riche passé industriel qui a su se métamorphoser en une ville moderne et novatrice. La Loire reste une perle à découvrir, un vrai " pas de côté " que jamais on ne regrette. Dans cette nouvelle édition du Routard La Loire, vous trouverez : - un guide complètement illustré - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (dans les gorges de la Loire du roannais, faire un petit tour sur le fleuve en kayak ou en paddle, de ambuler le samedi matin au marche de Montbrison, a la recherche des meilleurs produits), des visites (découvrir les musées de Saint-Etienne, visiter une fromagerie qui fabrique la fourme de Montbrison) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain ; - des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Pays de Loire

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La Loire

Le Routard

Paru le 25/03/2026

176 pages

Hachette

15,90 €

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Scannez le code barre 9782017357735
9782017357735
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