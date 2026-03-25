La nature vous appelle ? Vous rêvez de descendre un fleuve en canoë, de randonner sur des plateaux sauvages, de pédaler dans une vallée verdoyante, de passer une nuit à la belle étoile... . Inutile de partir loin, voici le livre idéal pour vivre de vraies aventures en France ! Découvrez le guide d'aventure de @antoineexplorelafrance, réalisateur et aventurier, suivi par plus de 170 000 fans sur Instagram. Vous y trouverez : - 20 aventures accessibles à tous, partout en France. - Toutes les informations utiles : difficulté, check-lists, cartes, hébergements... - 14 fiches pratiques détaillées pour se repérer en rando, construire un abri, ou simplement optimiser son sac à dos. - Les récits immersifs d'Antoine Explore la France et des énigmes pour le suivre dans ses incroyables périples.