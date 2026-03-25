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Antoine Explore la France

Antoine de Suremain

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La nature vous appelle ? Vous rêvez de descendre un fleuve en canoë, de randonner sur des plateaux sauvages, de pédaler dans une vallée verdoyante, de passer une nuit à la belle étoile... . Inutile de partir loin, voici le livre idéal pour vivre de vraies aventures en France ! Découvrez le guide d'aventure de @antoineexplorelafrance, réalisateur et aventurier, suivi par plus de 170 000 fans sur Instagram. Vous y trouverez : - 20 aventures accessibles à tous, partout en France. - Toutes les informations utiles : difficulté, check-lists, cartes, hébergements... - 14 fiches pratiques détaillées pour se repérer en rando, construire un abri, ou simplement optimiser son sac à dos. - Les récits immersifs d'Antoine Explore la France et des énigmes pour le suivre dans ses incroyables périples.

Par Antoine de Suremain
Chez Hachette

|

Auteur

Antoine de Suremain

Editeur

Hachette

Genre

Récits de voyage

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Antoine Explore la France

Antoine de Suremain

Paru le 25/03/2026

256 pages

Hachette

20,95 €

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Scannez le code barre 9782017326854
9782017326854
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