Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940 méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d'Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder. Mais la vie de l'auteur des Voyages de Sullivan est aussi un roman qui commence avec Isadora Duncan et s'achève à l'Algonquin Hotel, en passant par Hollywood et Chicago, ou Deauville et Paris car la France a toujours été la seconde patrie du cinéaste. Créateur génial et irrévérencieux, Sturges fut un flambeur et un météore. Dans cet ouvrage qui remporta en son temps le Prix du Syndicat de la Critique, Marc Cerisuelo rend un vibrant hommage au maître incontesté de la satire au cinéma.