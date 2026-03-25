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Preston Sturges

Marc Cerisuelo

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Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940 méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d'Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder. Mais la vie de l'auteur des Voyages de Sullivan est aussi un roman qui commence avec Isadora Duncan et s'achève à l'Algonquin Hotel, en passant par Hollywood et Chicago, ou Deauville et Paris car la France a toujours été la seconde patrie du cinéaste. Créateur génial et irrévérencieux, Sturges fut un flambeur et un météore. Dans cet ouvrage qui remporta en son temps le Prix du Syndicat de la Critique, Marc Cerisuelo rend un vibrant hommage au maître incontesté de la satire au cinéma.

Par Marc Cerisuelo
Chez Marest éditions

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Auteur

Marc Cerisuelo

Editeur

Marest éditions

Genre

Cinéastes, réalisateurs

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Preston Sturges

Marc Cerisuelo

Paru le 25/03/2026

144 pages

Marest éditions

9,00 €

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Scannez le code barre 9791096535811
9791096535811
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