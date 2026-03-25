Infinities

Qui ne s'est jamais demandé ce qui se serait passé si les événements de la trilogie d'origine avaient été différents ? Si un détail minuscule avait tout changé, entraînant Dark Vador, Han Solo, la princesse Leia ou Yoda sur des chemins inattendus. Si l'assaut héroïque de Luke Skywalker contre la première Etoile de la Mort avait échoué ? S'il avait succombé au froid sur Hoth avant l'offensive impériale ? Et si la mission de Leia et Lando pour libérer Han Solo des griffes de Jabba le Hutt avait tourné au fiasco ? Si un seul détail avait été modifié, les Rebelles auraient-ils pu gagner la guerre ou l'Empire aurait-il alors triomphé, anéantissant la Rébellion une fois pour toutes ? Le principe des What If. . ? de Marvel s'aventure ici dans une galaxie lointaine, très lointaine. Cette série a déjà connu deux publications en France chez Delcourt : d'abord entre 2007 et 2010 sous forme d'albums séparés, puis en 2018 dans une intégrale. Panini Comics en propose aujourd'hui sa première édition.