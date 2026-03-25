Carnage, le symbiote tueur en série, a rassemblé les plus dangereux ennemis de Spider-Man pour semer le chaos ! Débordé, Peter Parker fait appel à la Chatte Noire, Firestar, Captain America... et même Venom ? ! Peter n'est pas au bout de ses émotions : ses parents, qu'on croyait morts, refont surface. Mais Tante May a de sérieux doutes... La collection MARVEL OMNIBUS poursuit son exploration des années 90 en réunissant les plus grandes sagas de Spider-Man. Toujours orchestré par David Michelinie, avec les dessins nerveux de Mark Bagley (New Warriors, Ultimate Spider-Man), cet album monumental contient notamment la saga Maximum Carnage et la mini-série Venom : Lethal Protector !