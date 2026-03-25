Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Comics

Spider-Man

Mark Bagley, David Michelinie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Carnage, le symbiote tueur en série, a rassemblé les plus dangereux ennemis de Spider-Man pour semer le chaos ! Débordé, Peter Parker fait appel à la Chatte Noire, Firestar, Captain America... et même Venom ? ! Peter n'est pas au bout de ses émotions : ses parents, qu'on croyait morts, refont surface. Mais Tante May a de sérieux doutes... La collection MARVEL OMNIBUS poursuit son exploration des années 90 en réunissant les plus grandes sagas de Spider-Man. Toujours orchestré par David Michelinie, avec les dessins nerveux de Mark Bagley (New Warriors, Ultimate Spider-Man), cet album monumental contient notamment la saga Maximum Carnage et la mini-série Venom : Lethal Protector !

Par Mark Bagley, David Michelinie
Chez Panini comics

|

Auteur

Mark Bagley, David Michelinie

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spider-Man par Mark Bagley, David Michelinie

Commenter ce livre

 

Spider-Man

Mark Bagley, David Michelinie

Paru le 25/03/2026

319 pages

Panini comics

80,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039141659
9791039141659
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.