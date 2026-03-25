Cour de Corbeaux et de Ruine

Une humaine pleine de fougue. Un sombre prince des faës. Deux ennemis liés par une promesse de mariage qui pourrait détruire leur monde. Reyna a toujours été la captive précieuse de la Cour d'Or. Lorsqu'une armée surgit pour renverser le palais, elle croit toucher la liberté... jusqu'à ce qu'elle soit enlevée par le prince de la Cour d'Ombre, son pire cauchemar. Il la veut. Elle, l'humaine marquée par une rune interdite. Déclarée fiancée contre son gré, Reyna doit fuir avant d'être enchaînée à jamais. Mais derrière son masque, le prince n'est pas le monstre qu'elle imaginait : dangereux, magnifique... et désespérément dépendant d'elle. Plongée au coeur d'un royaume d'ombres et de mensonges, Reyna devra choisir : survivre, ou céder à l'attirance qui pourrait lui coûter son âme. #EnnemiestoLovers #GuerreDivine #MythesEtMagie #AmourImpossible #Fae