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Cour de Corbeaux et de Ruine

Eliza Raine

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Une humaine pleine de fougue. Un sombre prince des faës. Deux ennemis liés par une promesse de mariage qui pourrait détruire leur monde. Reyna a toujours été la captive précieuse de la Cour d'Or. Lorsqu'une armée surgit pour renverser le palais, elle croit toucher la liberté... jusqu'à ce qu'elle soit enlevée par le prince de la Cour d'Ombre, son pire cauchemar. Il la veut. Elle, l'humaine marquée par une rune interdite. Déclarée fiancée contre son gré, Reyna doit fuir avant d'être enchaînée à jamais. Mais derrière son masque, le prince n'est pas le monstre qu'elle imaginait : dangereux, magnifique... et désespérément dépendant d'elle. Plongée au coeur d'un royaume d'ombres et de mensonges, Reyna devra choisir : survivre, ou céder à l'attirance qui pourrait lui coûter son âme. #EnnemiestoLovers #GuerreDivine #MythesEtMagie #AmourImpossible #Fae

Par Eliza Raine
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Eliza Raine

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Cour de Corbeaux et de Ruine

Eliza Raine

Paru le 25/03/2026

311 pages

MXM Bookmark

27,99 €

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Scannez le code barre 9791038167599
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