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Un prix défiant toute concurrence

Hailey Edwards

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Les morts ne connaissent jamais la paix. Et Frankie non plus. Mary Frances Talbot - Frankie pour les intimes - est nécromancienne. Elle peut voir les défunts, leur parler et les aider à régler des affaires posthumes pas tout à fait légales. Tout allait bien jusqu'au retour de Samuel Harrow, son ex devenu flic. Un sorcier qui déteste cordialement la magie... et notamment celle de Frankie. Quand ses activités illicites tournent au vinaigre, Harrow lui propose un marché impossible à refuser : son aide contre sa liberté. Travailler avec celui qui l'a livrée à la police et qui lui a brisé le coeur ? Hors de question. Mais entre rancune, cadavres bavards et secrets d'outre-tombe, l'affaire risque de ne pas être de tout repos... et elle risque bien d'être leur dernière. #Secrets #Tension #CicatriceEmotionnelle #Magie #Enquête

Par Hailey Edwards
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Hailey Edwards

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Un prix défiant toute concurrence

Hailey Edwards trad. Steven Cuvelliez

Paru le 25/03/2026

394 pages

MXM Bookmark

16,99 €

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Scannez le code barre 9791038152601
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