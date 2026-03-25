Un prix défiant toute concurrence

Les morts ne connaissent jamais la paix. Et Frankie non plus. Mary Frances Talbot - Frankie pour les intimes - est nécromancienne. Elle peut voir les défunts, leur parler et les aider à régler des affaires posthumes pas tout à fait légales. Tout allait bien jusqu'au retour de Samuel Harrow, son ex devenu flic. Un sorcier qui déteste cordialement la magie... et notamment celle de Frankie. Quand ses activités illicites tournent au vinaigre, Harrow lui propose un marché impossible à refuser : son aide contre sa liberté. Travailler avec celui qui l'a livrée à la police et qui lui a brisé le coeur ? Hors de question. Mais entre rancune, cadavres bavards et secrets d'outre-tombe, l'affaire risque de ne pas être de tout repos... et elle risque bien d'être leur dernière. #Secrets #Tension #CicatriceEmotionnelle #Magie #Enquête