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Démon à bord

Deborah Wilde

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Enquêter sur un meurtre magique dans un casino clandestin en pleine mer ? Mauvaise idée. Y embarquer avec son ex ? Faites vos jeux ! Quand Aviva hérite d'une affaire de meurtre des plus étranges, elle s'attendait à tout... sauf à devoir enquêter dans un casino magique clandestin et dangereux... à bord d'un fichu yacht. Parce que, bien sûr, résoudre un crime surnaturel sur la terre ferme aurait été trop demander. Pour couronner le tout, elle traque un artefact mystérieux d'une puissance redoutable qui, entre de mauvaises mains, signerait l'arrêt de mort des demi-démons comme elle. Pas de pression. Mais la véritable tempête approche. Son ex-amant et partenaire, Ezra, est toujours dans les parages. La tension entre eux est palpable... et pas souvent dans le bon sens. Entre vieilles rancoeurs et désirs inassouvis, leur duo est une poudrière prête à exploser à la moindre étincelle. Et sur un bateau, en plein océan, il n'y a pas d'échappatoire. La traversée risque d'être mouvementée. Bon voyage. #Magie #Enquête #SecondeChance #SlowBurn #HéroïneBadass Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteur·ice·s.

Par Deborah Wilde
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Deborah Wilde

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Démon à bord

Deborah Wilde

Paru le 25/03/2026

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16,99 €

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