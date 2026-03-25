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#Roman jeunesse

Les secrets de Kiwi Knuttson

Kristina Sigunsdotter, Ester Eriksson

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Je m'appelle Kiwi Knuttson et dans ce livre, je vais : 1. Retrouver ma meilleure copine Nour, qui s'est fait kidnapper par les Caval'girls. 2. Redonner le goût de vivre à ma tante pour qu'elle recommence à peindre. 3. Me débrouiller pour que ma mère arrête d'être amoureuse d'un autre homme. 4. Vous révéler mes secrets les plus intimes. Attention : il y aura aussi des coeurs brisés, des heures de loup et des dissections d'oeil de vache ! Signé : Kiwi Knuttson

Par Kristina Sigunsdotter, Ester Eriksson
Chez Thierry Magnier

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Auteur

Kristina Sigunsdotter, Ester Eriksson

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Les secrets de Kiwi Knuttson

Kristina Sigunsdotter, Ester Eriksson trad. Aude Pasquier

Paru le 25/03/2026

128 pages

Thierry Magnier

14,90 €

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