Les secrets de Kiwi Knuttson

Je m'appelle Kiwi Knuttson et dans ce livre, je vais : 1. Retrouver ma meilleure copine Nour, qui s'est fait kidnapper par les Caval'girls. 2. Redonner le goût de vivre à ma tante pour qu'elle recommence à peindre. 3. Me débrouiller pour que ma mère arrête d'être amoureuse d'un autre homme. 4. Vous révéler mes secrets les plus intimes. Attention : il y aura aussi des coeurs brisés, des heures de loup et des dissections d'oeil de vache ! Signé : Kiwi Knuttson