Sur une planète fantastique à mi-chemin entre moyen âge et notre époque, le turbulent Petiot est un garçon d'une dizaine d'années qui rêve de devenir le plus grand chevalier du monde. Mais l'enfant à le sens des priorités : c'est pour l'instant beaucoup plus important de faire les 400 coups avec son indéfectible bande de copains. Exploration du vestiaire des filles, punition pour tricherie, traversée de la fosse à purin, sont quelques-unes des activités qui ponctuent le quotidien de ce gang de terreurs. La bande doit aussi aller à l'école, mais sûrement pas pour étudier, surtout pour se retrouver entre potes et rigoler parce que c'est bien plus important.