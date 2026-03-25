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Petiot

Bruder Peter

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Sur une planète fantastique à mi-chemin entre moyen âge et notre époque, le turbulent Petiot est un garçon d'une dizaine d'années qui rêve de devenir le plus grand chevalier du monde. Mais l'enfant à le sens des priorités : c'est pour l'instant beaucoup plus important de faire les 400 coups avec son indéfectible bande de copains. Exploration du vestiaire des filles, punition pour tricherie, traversée de la fosse à purin, sont quelques-unes des activités qui ponctuent le quotidien de ce gang de terreurs. La bande doit aussi aller à l'école, mais sûrement pas pour étudier, surtout pour se retrouver entre potes et rigoler parce que c'est bien plus important.

Par Bruder Peter
Chez EP média

|

Auteur

Bruder Peter

Editeur

EP média

Genre

Humour

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Petiot

Bruder Peter

Paru le 01/04/2026

EP média

10,00 €

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9782889324767
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