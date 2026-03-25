L'hypnose dans les troubles de la reproduction

Depuis toujours, infertilité et fertilité coexistent. Si les traitements ont longtemps relevé du rituel ou de la croyance, la recherche scientifique ne débute véritablement qu'au XVIIIe siècle avec Spallanzani, qui expérimente l'insémination chez l'animal. Au XXe siècle, des avancées médicales majeures surviennent, allant jusqu'à la greffe d'utérus et l'IA dans le suivi de grossesse. Pourtant, 25 % des infertilités dites "psychogènes" restent sans explication. En complément des traitements classiques, j'ai intégré l'hypnose pour accompagner certaines patientes, avec des résultats encourageants que je partage dans ce livre, destiné aux professionnels de la fertilité et aux couples concernés.