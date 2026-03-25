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L'hypnose dans les troubles de la reproduction

Michel Dupuet

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Depuis toujours, infertilité et fertilité coexistent. Si les traitements ont longtemps relevé du rituel ou de la croyance, la recherche scientifique ne débute véritablement qu'au XVIIIe siècle avec Spallanzani, qui expérimente l'insémination chez l'animal. Au XXe siècle, des avancées médicales majeures surviennent, allant jusqu'à la greffe d'utérus et l'IA dans le suivi de grossesse. Pourtant, 25 % des infertilités dites "psychogènes" restent sans explication. En complément des traitements classiques, j'ai intégré l'hypnose pour accompagner certaines patientes, avec des résultats encourageants que je partage dans ce livre, destiné aux professionnels de la fertilité et aux couples concernés.

Par Michel Dupuet
Chez Satas

|

Auteur

Michel Dupuet

Editeur

Satas

Genre

Hypnose thérapeutique

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L'hypnose dans les troubles de la reproduction

Michel Dupuet

Paru le 25/03/2026

96 pages

Satas

9,80 €

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Scannez le code barre 9782872933051
9782872933051
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