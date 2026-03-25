Saint Jean de La Croix : Nouvelles Approches

Dans ce numéro, la revue Carmel vous invite à redécouvrir saint Jean de la Croix, maître spirituel universel et guide sûr de la prière. Trop souvent méconnu ou jugé difficile, il se révèle pourtant proche et lumineux. Poète inspiré, compagnon de sainte Thérèse d'Avila, il nous prend par la main pour nous conduire sur le chemin de l'oraison. Ses poèmes et ses maximes apprennent à tourner notre coeur vers Dieu, pour aimer en Lui et par Lui sans nous égarer. Surtout, il éclaire les moments de crise qui jalonnent toute vie humaine - épreuves personnelles, familiales ou professionnelles - en les révélant comme des passages féconds et porteurs de grâce. Ce numéro montre comment ses enseignements, loin d'être réservés à quelques initiés, offrent aujourd'hui à chacun une source de paix, de force et de lumière pour traverser l'obscurité et transformer l'épreuve en bénédiction.