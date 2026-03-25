Le livre de Josué, qui clôt le récit du Pentateuque avec l'installation du peuple d'Israël en Terre Sainte, promise à Abraham dans la Genèse, est aussi une clé de lecture permettant d'aborder l'ensemble des récits historiques de la Bible. Son exactitude historique n'est pas pourtant le but premier du livre biblique. L'Histoire, corroborée par les sciences modernes, y est au service d'un discours théologique, que l'auteur met en lumière. Le droit du peuple à entrer en possession de l'héritage promis y est mis en rapport avec sa fidélité à la Loi de Moïse. Cependant, loin d'une lecture matérialiste, le livre montre que l'héritage en question est spirituel avant tout, de même que le combat à livrer se tient entre une armée angélique et des forces au service des ténèbres. A ce titre, le livre de Josué est un manuel de combat spirituel, écrit pour informer la vie de prière d'un peuple en attente d'un sauveur, nouveau Josué, tout comme Josué fut un nouveau Moïse.