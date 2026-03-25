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Réflexes archaïques, corps et émotions

Dany Dusautoir

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Depuis la vie intra-utérine, notre corps génère des réflexes archaïques essentiels à notre développement. Lorsqu'ils persistent au-delà de leur rôle initial, ils peuvent déséquilibrer la posture, freiner la motricité, perturber les apprentissages ou altérer notre équilibre émotionnel. Dans cet ouvrage accessible et novateur, l'auteur propose une méthode douce, reproductible et transformatrice pour identifier et rééquilibrer ces réflexes résiduels. S'appuyant sur des découvertes anciennes et des observations cliniques récentes, cette approche combine des outils issus de l'ostéopathie, de la médecine chinoise et du travail sur les fascias, avec : des tests précis pour détecter les réflexes actifs, des exercices ciblés pour les réintégrer, une lecture fine des liens entre corps, énergie et émotions. A la croisée des neurosciences, des thérapies manuelles et de l'énergétique, ce livre vous invite à porter un nouveau regard sur le corps et ses mécanismes profonds. Que vous soyez professionnel de santé ou simplement curieux de mieux comprendre votre fonctionnement, vous y trouverez des clés concrètes pour accompagner et transformer durablement votre rapport au corps.

Par Dany Dusautoir
Chez Editions Dangles

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Auteur

Dany Dusautoir

Editeur

Editions Dangles

Genre

Ostéopathie

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Réflexes archaïques, corps et émotions

Dany Dusautoir

Paru le 25/03/2026

240 pages

Editions Dangles

19,00 €

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Scannez le code barre 9782703313441
9782703313441
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