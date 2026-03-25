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Le Hameau

Niko Tackian

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UN FLEUVE. TROIS VIES. UN SECRET. A Paris, un homme reçoit une lettre posthume du père qui l'a abandonné à la naissance. En Ukraine, un violoniste devenu soldat fuit une guerre qui menace de le dévorer. A Berlin, une jeune femme décide de rendre justice à sa soeur retrouvée morte dans le Danube. Paul, Dmitri, Léna. Ils ne se connaissent pas, et pourtant leurs destins convergent à travers l'Europe, liés par le Danube et par un lieu interdit : le Hameau. Avec Le Hameau, Niko Tackian signe un thriller exceptionnel, à l'atmosphère saisissante, qui vous entraîne de Paris à Vienne et sur le plus long des fleuves d'Europe, pour un voyage sombre, fascinant, mystérieux.

Par Niko Tackian
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Niko Tackian

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Thrillers

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Le Hameau

Niko Tackian

Paru le 25/03/2026

400 pages

Calmann-Lévy

20,50 €

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