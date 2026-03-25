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Petit guide Polyvagal de l'Autisme

Sean Inderbitzen

ActuaLitté
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L'autisme est souvent décrit en termes de différences cognitives, sensorielles ou comportementales. Mais que se passe-t-il si nous l'abordons sous l'angle du système nerveux ? Sean Inderbitzen, clinicien autiste et psychothérapeute, propose une lecture profondément humaine et novatrice de l'autisme à travers la Théorie Polyvagale de Stephen Porges, et invite à un changement de regard. Il ne s'agit plus de chercher à "corriger" des comportements, mais d'en comprendre les mécanismes neurophysiologiques qui les sous-tendent. En reliant science, expérience vécue et pratique clinique, Sean Inderbitzen ouvre un espace de compréhension réciproque entre les personnes autistes et les professionnels qui les accompagnent. Accessible, incarné et inspirant, cet ouvrage éclaire comment le corps, la connexion et la sécurité peuvent devenir des leviers de rencontre et de croissance, tant pour les personnes autistes que pour celles et ceux qui les soutiennent. Une lecture essentielle pour quiconque souhaite comprendre l'autisme autrement : non comme un déficit, mais comme une manière différente d'être au monde.

Par Sean Inderbitzen
Chez Editions Quantum way

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Auteur

Sean Inderbitzen

Editeur

Editions Quantum way

Genre

Autisme

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Petit guide Polyvagal de l'Autisme

Sean Inderbitzen

Paru le 24/06/2026

224 pages

Editions Quantum way

24,00 €

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Scannez le code barre 9782494629707
9782494629707
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